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НОВОСТИ | Общество



30.10.2018 11:05 Болоховское общежитие укрепят перед расселением
Вести-Тула

Болоховское общежитие укрепят перед расселением

| фото |
Выйдет ли Болохово из состояния депрессии? Именно такой диагноз поставил губернатор Алексей Дюмин в июле во время своей поездки в этот населённый пункт. В тот раз жители буквально засыпали главу региона вопросами и жалобами. В понедельник на оперативном совещании, проводимом губернатором, стало известно, что положительные сдвиги наметились.

Отремонтирован участок дороги на кладбище, проведен ямочный ремонт проезжей части на некоторых улицах, в двух домах по улице Ленина и Советской отремонтирована кровля. Общежитие на улице Мира частично планируют расселить, из 71 комнаты аварийными признаны 46. Работа по расселению начнется, как только средства будут перечислены в муниципальный бюджет.

По словам председателя контрольного комитета Тульской области Александра Бибикова, «было поручение о проведении экспертизы дома по улице Мира, 47, это общежитие. Дом признан аварийным. К вопросу подключено министерство строительства и ЖКХ. Принято решение о временном укреплении дома, параллельно проводится работа по расселению».

Как сообщила министр строительства и ЖКХ Элеонора Шевченко, «смета на мероприятия укрепляющего характера 3,5 миллиона рублей, эта мера носит превентивный характер. Отработана квартирология. В правительстве Тульской области проходит согласование документ о выделении денежных средств».

«Надо ускорить процесс, потому что это бомба замедленного действия», - подытожил губернатор Алексей Дюмин.
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