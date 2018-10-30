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30.10.2018 10:48 Тульский «Арсенал» дома сыграл вничью с «Оренбургом» Вести-Тула





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В компенсированное время «Оренбург» вполне мог забить победный мяч, но туляков выручил Михаил Левашов. В турнирной таблице «Арсенал» остался на 10-й строчке. В среду, 31 октября, наша команда в матче 1/8-ой финала Кубка России в Грозном сыграет с «Ахматом», а в субботу, 3 ноября, в 13-м туре чемпионата страны «оружейники» в столице встретятся с «Локомотивом».



Тульский «Арсенал» сыграл вничью 2:2 с «Оренбургом» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Российской Премьер-лиги. Подопечные Олега Кононова дважды вели в счёте после точных ударов Резиуана Мирзова в конце первого тайма и Луки Джорджевича в начале второго, но оба раза гостям удавалось достаточно быстро отыгрываться.В компенсированное время «Оренбург» вполне мог забить победный мяч, но туляков выручил Михаил Левашов. В турнирной таблице «Арсенал» остался на 10-й строчке. В среду, 31 октября, наша команда в матче 1/8-ой финала Кубка России в Грозном сыграет с «Ахматом», а в субботу, 3 ноября, в 13-м туре чемпионата страны «оружейники» в столице встретятся с «Локомотивом».

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