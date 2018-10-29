НОВОСТИ | Происшествия







29.10.2018 18:36 Вадим Жерздев получил два года колонии Вести-Тула





| фото |



Жерздеву назначено наказание в виде двух лет колонии-поселения, также на три года лишение права занимать руководящие должности. Наказание исчисляется с того момента, как бывший градоначальник был отправлен под домашний арест. В своем последнем слове он просил не лишать его свободы.



«Готов понести наказание, которое мне назначит суд, при этом прошу о снисхождении и назначении наказания, не связанном с лишением свободы, потому что у меня есть малолетний ребёнок, жена находится в декретном отпуске, престарелая мать, близкие, которые нуждаются в моей поддержке, - сказал Жерздев. - Прошу учесть, что в ходе предварительного следствия у меня были изъяты денежные средства, позволяющие выплатить штраф, предусмотренный статьёй, по которой я обвиняюсь. Виноват. Оступился. Осознал».



Вадим Жерздев получил два года колонии. Суд вынес приговор экс-главе администрации Новомосковска, признав его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.Жерздеву назначено наказание в виде двух лет колонии-поселения, также на три года лишение права занимать руководящие должности. Наказание исчисляется с того момента, как бывший градоначальник был отправлен под домашний арест. В своем последнем слове он просил не лишать его свободы.«Готов понести наказание, которое мне назначит суд, при этом прошу о снисхождении и назначении наказания, не связанном с лишением свободы, потому что у меня есть малолетний ребёнок, жена находится в декретном отпуске, престарелая мать, близкие, которые нуждаются в моей поддержке, - сказал Жерздев. - Прошу учесть, что в ходе предварительного следствия у меня были изъяты денежные средства, позволяющие выплатить штраф, предусмотренный статьёй, по которой я обвиняюсь. Виноват. Оступился. Осознал».





Читать @gtrktula

















