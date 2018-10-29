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29.10.2018 17:52 В Туле начали готовить проекты ремонта дорог на 2019 год по программе «БКД» Вести-Тула





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Актуально для Тулы и состояние ливнёвок. На этом отдельно остановился глава администрации Евгений Авилов, указав на необходимость приобрести более мощную каналопромывочную машину, которая обеспечит качество промывки этих сетей. Очевидна и необходимость пересмотра вариантов реализации проекта «БКД».



Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Алексей Крыгин сообщил, что «так как было принято решение производить комплексный ремонт, с тротуарами, остановочными площадками, текущая обстановка показала, что необходимы проекты. Сейчас проектные конторы готовят проекты по всем улицам, которые мы видим в плане ремонта на следующий год».



Завершение ремонта дорог по прогамме «Безопасные и качественные дороги» обсудили на оперативном совещании в администрации Тулы. Второй год его реализации оказался результативнее. Если в прошлом году было израсходовано 140 миллионов рублей, в этом уже 350. Отремонтировано 90 участков автодорог, осталось завершить работы по четырём.Актуально для Тулы и состояние ливнёвок. На этом отдельно остановился глава администрации Евгений Авилов, указав на необходимость приобрести более мощную каналопромывочную машину, которая обеспечит качество промывки этих сетей. Очевидна и необходимость пересмотра вариантов реализации проекта «БКД».Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Алексей Крыгин сообщил, что «так как было принято решение производить комплексный ремонт, с тротуарами, остановочными площадками, текущая обстановка показала, что необходимы проекты. Сейчас проектные конторы готовят проекты по всем улицам, которые мы видим в плане ремонта на следующий год».





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