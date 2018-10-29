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29.10.2018 17:19 Программа Галины Цой получила спецприз конкурса «Семья и будущее России» Вести-Тула





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Специального приза председателя жюри удостоилась программа ГТРК «Тула» «Добрые встречи» Галины Цой. Её герои трогают сердца и заставляют сопереживать каждого зрителя.













В Москве завершился конкурс «Семья и будущее России – 2018». Он проводится уже в пятый раз и ориентирован на журналистов, освещающих в СМИ тему семьи, материнства, отцовства и детства. В этом году на суд жюри было подано 512 работ из 77 субъектов Российской Федерации.Специального приза председателя жюри удостоилась программа ГТРК «Тула» «Добрые встречи» Галины Цой. Её герои трогают сердца и заставляют сопереживать каждого зрителя.





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