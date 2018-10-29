|
|
|
|29.10.2018 17:01 Использованные покрышки в Туле будут собирать централизованно
|Вести-Тула
В межсезонье автомобилисты приступают к замене резины, а изношенные автопокрышки нередко оставляют на обочинах и близлежащих к дороге участкам, провоцируя тем самым появление стихийных свалок.
Как стало известно на оперативном совещании в администрации Тулы, для утилизации «автообуви» создан специальный пункт приёма - в посёлке Барсуки, на Песчаной, 33. Автовладельцы либо не знают о его существовании, либо игнорируют действующий порядок и выбрасывают покрышки, где придётся.
Глава администрации Тулы Евгений Авилов поручил создать специальную надзорную группу, которая будет взаимодействовать с автомобилистами и пресекать нарушения: «Собрать представителей шиномонтажей и гаражных кооперативов, провести с ними работу, предоставить им контактные телефоны и закрепить ответственных лиц. Использованная резина должна попасть не в овраги, а к лицам, которые занимаются её переработкой».
|
|