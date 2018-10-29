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29.10.2018 15:51 Невролог Тульской облбольницы рассказала о методах лечения инсульта Вести-Тула





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Как рассказала заведующая неврологическим отделением Тульской областной клинической больницы Лидия Жбанова, «инсульт бывает двух типов – ишемический (инфаркт головного мозга) и геморрагический. Ишемические инсульты, как правило, возникают в ночное время и утренние часы, геморрагические – днём и при эмоциональных нагрузках».



Для тех же, кого настиг недуг, созданы и работают профильные центры на базе Тульской областной, первой тульской, Новомосковской, Алексинской больниц. Но, конечно, лучше не доводить ситуацию до больничной койки. Следуя советам врачей, нужно сбалансированно питаться, вести здоровый образ жизни, по возможности, исключить стрессы и обращать внимания на первые предвестники инсульта.



По словам Лидии Жбановой, «кроме классической медикаментозной терапии появились новые высокотехнологичные методы: тромболитическая терапия, экстракция тромба при ишемических инсультах, а при геморрагических инсультах – хирургическое вмешательство».



Сегодня Всемирный день борьбы с инсультом – недугом, который является одной из ведущих причин смертности и инвалидности в мире. Предсказать его появление невозможно, но уменьшить риск реально. Ежегодно в России от инсульта погибают порядка 200 тысяч человек, ещё столько же остаются инвалидами. По данным Национального регистра инсульта, 31 процент людей, перенесших эту болезнь, нуждаются в посторонней помощи, 20 процентов не могут самостоятельно ходить и лишь восемь процентов выживших больных могут вернуться к прежней работе.Как рассказала заведующая неврологическим отделением Тульской областной клинической больницы Лидия Жбанова, «инсульт бывает двух типов – ишемический (инфаркт головного мозга) и геморрагический. Ишемические инсульты, как правило, возникают в ночное время и утренние часы, геморрагические – днём и при эмоциональных нагрузках».Для тех же, кого настиг недуг, созданы и работают профильные центры на базе Тульской областной, первой тульской, Новомосковской, Алексинской больниц. Но, конечно, лучше не доводить ситуацию до больничной койки. Следуя советам врачей, нужно сбалансированно питаться, вести здоровый образ жизни, по возможности, исключить стрессы и обращать внимания на первые предвестники инсульта.По словам Лидии Жбановой, «кроме классической медикаментозной терапии появились новые высокотехнологичные методы: тромболитическая терапия, экстракция тромба при ишемических инсультах, а при геморрагических инсультах – хирургическое вмешательство».





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