НОВОСТИ | Общество







29.10.2018 18:20 «Ростелеком» представил решения для развития цифровой экономики в Тульском регионе Вести-Тула





| фото |

Конференцию открыл министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков. В своем докладе он затронул вопросы перехода органов власти и подведомственных учреждений на отечественное программное обеспечение, защиты независимости ИТ-отрасли страны от влияния иностранных санкций. Министр отметил важность взаимодействия бизнеса и государства в развитии цифровой экономики, а также повышения общей грамотности граждан в использовании цифровых технологий.

Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Для нашей компании государственная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» — ключевой документ. «Ростелеком» активно участвует в реализации программы, создавая цифровые сервисы для госуслуг, телемедицины, образования, ЖКХ, городского хозяйства и многого другого. Мы проделали огромный путь трансформации из оператора традиционной связи в национального цифрового провайдера, и наши мощные ресурсы служат технологической основой для цифровой экономики России».

С презентацией «Кибербезопасность в эпоху цифровизации» выступил операционный директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании Ростелеком-Solar Антон Юдаков. На примере различных кейсов он рассказал об актуальных киберугрозах и дал ряд практических рекомендаций по повышению уровня защищенности компаний. «В современных реалиях информационная безопасность приобретает все большее значение — вирусные эпидемии, громкие массовые и целенаправленные атаки последних лет доказали, что киберугрозы актуальны для всех. К сожалению, не каждая компания может позволить себе полный набор систем защиты и большой штат специалистов по информационной безопасности. Поэтому мы предлагаем безопасность как сервис — такая модель снимает все упомянутые ограничения и позволяет компании обеспечить надежную защиту от киберпреступников».



Solar JSOC — первый и крупнейший коммерческий центр защиты от киберугроз и провайдер сервисов информационной безопасности в России. Команда Solar JSOC выполняет полный цикл обработки инцидентов информационной безопасности: от детектирования и анализа причин возникновения до противодействия атакам с использованием как активных систем информационной безопасности заказчика, так и систем защиты, предоставляемых в SaaS-модели (Software as a Service, SaaS — программное обеспечение как услуга).

«Ростелеком» создает цифровые решения для компаний любого масштаба — как для крупных федеральных корпораций, так и для малого и среднего бизнеса. Одна из наиболее востребованных облачных услуг провайдера — «Виртуальный центр обработки данных». Это сервис аренды вычислительных мощностей, включающий систему хранения и резервного копирования данных, доступ к которым обеспечивается посредством частной виртуальной сети (VPN). Услуга масштабируема и обеспечивает высокий уровень защиты информации клиентов.



«Ростелеком» стал участником конференции «ИТ-стратегия 2019: курс на цифровую экономику и импортозамещение». Мероприятие прошло 25 октября в Туле, в творческом индустриальном кластере «Октава». На площадке собрались свыше 200 представителей государственного сектора, бизнеса, оборонно-промышленного комплекса, ИТ-сферы, энергетики, финансов, компаний-разработчиков. Участники обсудили вопросы построения цифровой экономики в России, импортозамещения в сфере ИКТ, а также информационной безопасности.Конференцию открыл министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков. В своем докладе он затронул вопросы перехода органов власти и подведомственных учреждений на отечественное программное обеспечение, защиты независимости ИТ-отрасли страны от влияния иностранных санкций. Министр отметил важность взаимодействия бизнеса и государства в развитии цифровой экономики, а также повышения общей грамотности граждан в использовании цифровых технологий.Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:«Для нашей компании государственная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» — ключевой документ. «Ростелеком» активно участвует в реализации программы, создавая цифровые сервисы для госуслуг, телемедицины, образования, ЖКХ, городского хозяйства и многого другого. Мы проделали огромный путь трансформации из оператора традиционной связи в национального цифрового провайдера, и наши мощные ресурсы служат технологической основой для цифровой экономики России».С презентацией «Кибербезопасность в эпоху цифровизации» выступил операционный директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании Ростелеком-Solar Антон Юдаков. На примере различных кейсов он рассказал об актуальных киберугрозах и дал ряд практических рекомендаций по повышению уровня защищенности компаний. «В современных реалиях информационная безопасность приобретает все большее значение — вирусные эпидемии, громкие массовые и целенаправленные атаки последних лет доказали, что киберугрозы актуальны для всех. К сожалению, не каждая компания может позволить себе полный набор систем защиты и большой штат специалистов по информационной безопасности. Поэтому мы предлагаем безопасность как сервис — такая модель снимает все упомянутые ограничения и позволяет компании обеспечить надежную защиту от киберпреступников».Solar JSOC — первый и крупнейший коммерческий центр защиты от киберугроз и провайдер сервисов информационной безопасности в России. Команда Solar JSOC выполняет полный цикл обработки инцидентов информационной безопасности: от детектирования и анализа причин возникновения до противодействия атакам с использованием как активных систем информационной безопасности заказчика, так и систем защиты, предоставляемых в SaaS-модели (Software as a Service, SaaS — программное обеспечение как услуга).«Ростелеком» создает цифровые решения для компаний любого масштаба — как для крупных федеральных корпораций, так и для малого и среднего бизнеса. Одна из наиболее востребованных облачных услуг провайдера — «Виртуальный центр обработки данных». Это сервис аренды вычислительных мощностей, включающий систему хранения и резервного копирования данных, доступ к которым обеспечивается посредством частной виртуальной сети (VPN). Услуга масштабируема и обеспечивает высокий уровень защиты информации клиентов.

Читать @gtrktula

















