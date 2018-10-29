НОВОСТИ | Общество







29.10.2018 14:24 Торговые ряды Тульского кремля серьёзно «перетряхнул» аукцион Алина Фурсенко





| фото |



«Одна и та же организация претендовала на несколько помещений, на 5-6 и участвовала в нескольких аукционах. Арендная плата доходила до 80-90 тысяч в месяц», - рассказал руководитель гончарной мастерской Александр Палевский.



Гончарная мастерская в помещении №18, по сути, на птичьих правах: администрация музея приняла во внимание соцнагрузку ремесленников – здесь не просто занимаются с детьми, но и предоставляют рабочие места детям и взрослым с диагнозом аутизм.



На двери только что красовалась надпись «Армия России», внутри уже тульские самовары, следующее помещение пока пустует, написано, что магазин не работает по техническим причинам. За последнее время отсюда выехали фаншоп «Арсенала», магазин изделий из кожи, глиняные мастерские. И непонятно пока, что будет в этих пустующих помещениях, но туляки надеются, что хотя бы не китайский ширпотреб.



Руководитель кожевенной мастерской Алеся Каретникова на этой неделе отправилась на ремесленную выставку в Нижний Новгород. Собственно, представлять Тульскую область. Однако посмотреть на её работы в Туле теперь негде. Как пишет Алеся, «Нет никаких гарантий, что планируемые новые торги в декабре изменят ситуацию для тульских мастеров в их пользу, так же могут выиграть обычные торговцы. Разрушено место притяжения туристов и туляков, где обучались ремёслам, видели работы тульских мастеров».



Вот данные с официального сайта для размещении информации о проведении торгов. У каждого помещения – свое назначение, и это строго. Если написано – мастер-классы и продажа сувениров собственного производства, то собственного, и никаких дешевых магнитиков в нагрузку. Назначение этого помещения, например, - организация работы фотомастерской. И всё. Однако стеллаж внутри слишком напоминает обычную торговую витрину.



Как считает заведующая музеем «Тульский кремль» Елена Зыкова, «они не имеют права это делать, главная их спецификация – организация и проведение фотоуслуг в историческом интерьере. Есть вопросы и к нам, и к системе организации торгов в таких торговых точках, которые находятся на территории историко-архитектурных памятников».



В целом аукцион, конечно, проводился по действующим законам. Но тут в конфликт вступают аспекты культурный и финансовый. Торговые ряды задумывались как центр разнообразных тульских ремесел, ставших брендами. Но мастерские народных промыслов никогда не приносят деньги, равные прибыли продуктового магазина.



По словам министра культуры Тульской области Татьяна Рыбкиной, «у нас есть другие площадки. В том же кремле – фойе с сувенирной лавкой, музеи в непосредственной близости от кремля – краеведческий, самоваров. Руководство музеев мы ориентировали на то, чтобы не оставлять без внимания тех, кто занимается ремеслом».



Аукцион на помещения, которые остались без арендатора, состоится через пару месяцев. Будет ли на нем материальная ответственность для тех, кто выиграл торги, но отказался – пока неизвестно. Если нет – вероятность третьей волны торгов остаётся всё так же высока.



Гончар Александр Палевский извиняется за разруху в мастерской. В понедельник они собрали все свои пожитки и выехали из кремля, но через день – вернулись, в одно из соседних помещений. В октябре торговые ряды Тульского кремля серьезно «перетряхнул» аукцион, по результатам которого не все привычные тулякам мастерские и магазины выиграли право на аренду.«Одна и та же организация претендовала на несколько помещений, на 5-6 и участвовала в нескольких аукционах. Арендная плата доходила до 80-90 тысяч в месяц», - рассказал руководитель гончарной мастерской Александр Палевский.Гончарная мастерская в помещении №18, по сути, на птичьих правах: администрация музея приняла во внимание соцнагрузку ремесленников – здесь не просто занимаются с детьми, но и предоставляют рабочие места детям и взрослым с диагнозом аутизм.На двери только что красовалась надпись «Армия России», внутри уже тульские самовары, следующее помещение пока пустует, написано, что магазин не работает по техническим причинам. За последнее время отсюда выехали фаншоп «Арсенала», магазин изделий из кожи, глиняные мастерские. И непонятно пока, что будет в этих пустующих помещениях, но туляки надеются, что хотя бы не китайский ширпотреб.Руководитель кожевенной мастерской Алеся Каретникова на этой неделе отправилась на ремесленную выставку в Нижний Новгород. Собственно, представлять Тульскую область. Однако посмотреть на её работы в Туле теперь негде. Как пишет Алеся, «Нет никаких гарантий, что планируемые новые торги в декабре изменят ситуацию для тульских мастеров в их пользу, так же могут выиграть обычные торговцы. Разрушено место притяжения туристов и туляков, где обучались ремёслам, видели работы тульских мастеров».Вот данные с официального сайта для размещении информации о проведении торгов. У каждого помещения – свое назначение, и это строго. Если написано – мастер-классы и продажа сувениров собственного производства, то собственного, и никаких дешевых магнитиков в нагрузку. Назначение этого помещения, например, - организация работы фотомастерской. И всё. Однако стеллаж внутри слишком напоминает обычную торговую витрину.Как считает заведующая музеем «Тульский кремль» Елена Зыкова, «они не имеют права это делать, главная их спецификация – организация и проведение фотоуслуг в историческом интерьере. Есть вопросы и к нам, и к системе организации торгов в таких торговых точках, которые находятся на территории историко-архитектурных памятников».В целом аукцион, конечно, проводился по действующим законам. Но тут в конфликт вступают аспекты культурный и финансовый. Торговые ряды задумывались как центр разнообразных тульских ремесел, ставших брендами. Но мастерские народных промыслов никогда не приносят деньги, равные прибыли продуктового магазина.По словам министра культуры Тульской области Татьяна Рыбкиной, «у нас есть другие площадки. В том же кремле – фойе с сувенирной лавкой, музеи в непосредственной близости от кремля – краеведческий, самоваров. Руководство музеев мы ориентировали на то, чтобы не оставлять без внимания тех, кто занимается ремеслом».Аукцион на помещения, которые остались без арендатора, состоится через пару месяцев. Будет ли на нем материальная ответственность для тех, кто выиграл торги, но отказался – пока неизвестно. Если нет – вероятность третьей волны торгов остаётся всё так же высока.





Читать @gtrktula

















