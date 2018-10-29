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29.10.2018 13:32 Скончался известный в Туле народный политик Николай Матвеев Вести-Тула





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Трудился и на оружейных заводах, являлся помощником Полномочного представителя Президента РФ в Тульской области, был помощником депутата Госдумы, работал и в Тульской городской администрации, и в областной. С октября 2014 года Николай Матвеев занимал пост заместителя председателя Собрания представителей муниципального образования «Белёвский район».



Николай Матвеев будет захоронен на сельском кладбище села Сныхово рядом со своей матерью.



После продолжительной болезни скончался известный в Туле народный политик Николай Александрович Матвеев, не дожив до своего 70-летия всего несколько дней. Он родился в Белёвском районе. Окончил Высшую юридическую школу МВД СССР, проходил службу в специальных подразделениях Министерства обороны СССР.Трудился и на оружейных заводах, являлся помощником Полномочного представителя Президента РФ в Тульской области, был помощником депутата Госдумы, работал и в Тульской городской администрации, и в областной. С октября 2014 года Николай Матвеев занимал пост заместителя председателя Собрания представителей муниципального образования «Белёвский район».Николай Матвеев будет захоронен на сельском кладбище села Сныхово рядом со своей матерью.

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