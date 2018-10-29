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НОВОСТИ | Общество



29.10.2018 13:32 Скончался известный в Туле народный политик Николай Матвеев
Вести-Тула

Скончался известный в Туле народный политик Николай Матвеев

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После продолжительной болезни скончался известный в Туле народный политик Николай Александрович Матвеев, не дожив до своего 70-летия всего несколько дней. Он родился в Белёвском районе. Окончил Высшую юридическую школу МВД СССР, проходил службу в специальных подразделениях Министерства обороны СССР.

Трудился и на оружейных заводах, являлся помощником Полномочного представителя Президента РФ в Тульской области, был помощником депутата Госдумы, работал и в Тульской городской администрации, и в областной. С октября 2014 года Николай Матвеев занимал пост заместителя председателя Собрания представителей муниципального образования «Белёвский район».

Николай Матвеев будет захоронен на сельском кладбище села Сныхово рядом со своей матерью.











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