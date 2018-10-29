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НОВОСТИ | Общество



29.10.2018 13:21 Строители: Ледовый дворец в Туле готов на 65%
Вести-Тула

Эта арена должна стать самой большой в регионе

| фото |
В субботу 27 октября губернатор Алексей Дюмин проинспектировал ход работ на строительной площадке, где возводится ледовый дворец в Туле. Эта арена должна стать самой большой в регионе, ее вместимость составит порядка 3800 человек, что позволит проводить всероссийские соревнования уровня высшей хоккейной лиги. Губернатор отметил, что в данном случае реализуется принцип комплексного подхода к развитию территорий.

«Конечно же, речь идёт и о микрорайонах, детских садиках, школах, медучреждениях и социально значимых объектах. Вот мы сейчас видим, что строительство идет в графике, по всем нормам, проблемных вопросов нет, и уже весной этот объект будет сдан», - сказал Алексей Дюмин.

Ледовый дворец возводят по программе «Газпром – детям». Конструкция арены позволит проводить не только спортивные, но и развлекательные мероприятия. Фасад же дворца будет мультимедийным, большое количество светодиодов позволит проектировать на его стены различные изображений. Ежедневно на строительной площадке работает более 250 человек.

Как сообщил заместитель генерального директора по строительству фирмы-подрядчика Валерий Кононов, «на сегодняшний день строительная готовность порядка 65%, закончены монолитные работы, закончен монтаж металлоконструкций, заканчиваем кровлю, выполняем работы по устройству фасадов. По наружной сети осталось выполнить работы по ливневой канализации и подключению объекта к сетям электроснабжения».
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