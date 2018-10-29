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НОВОСТИ | Общество



29.10.2018 13:18 Туляки широко отметили 100-летие комсомола
Вести-Тула

Туляки широко отметили 100-летие комсомола

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В этот день 100 лет назад в Москве проходил 1-й Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодежи, на котором был учрежден Российский коммунистический союз молодёжи. А в 1926-м году он был переименован во Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи - ВЛКСМ.

С распадом СССР не стало и комсомола, но для тех, кто прошел его школу, с ним связаны лучшие годы жизни. Для многих поныне слова песни «Не расстанусь с комсомолом - буду вечно молодым!» - жизненный девиз! На тульской земле первая комсомольская ячейка появилась 12 ноября 1918 года, и все 65 лет существования союза тульские комсомольцы разделяли со страной все ее беды, трудности, достижения и победы.

100-летие комсомола в Туле отмечали не один день - самыми разными мероприятиями: в Комсомольском парке - закладкой аллеи, ветераны посадили здесь 20 берез; в музее Крылова, Областном центре молодежи открылись выставки, состоялись встречи с комсомольцами разных поколений.

Выставка, рассказывающая о тульском комсомоле в годы Великой Отечественной войны, ждет и посетителей музея оружия. Здесь же организованы общественные чтения по страницам истории, на торжественной встрече состоялось вручение почетных знаков «Комсомольская слава».
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