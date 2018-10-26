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26.10.2018 18:54 Мелкий дождь помог быстро нарастить лёд на Зареченском катке Вести-Тула





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С понедельника ледовый стадион начнет работать. До часу дня будут заниматься юные спортсмены, а это больше двухсот детей. С 14 часов лёд открыт для всех желающих. Будет работать прокат коньков. Как рассказал председатель Федерации конькобежного спорта Тульской области Валерий Прусов, «цены оставляем прежними, на инфляцию плюем. Каток - это праздник души, наживаться грешно».



В Туле заливают Зареченский каток. В этом году из-за тёплой осени это произошло чуть позже, зато погода помогла в другом - благодаря мелкому дождю с перерывами удалось быстро нарастить лёд.С понедельника ледовый стадион начнет работать. До часу дня будут заниматься юные спортсмены, а это больше двухсот детей. С 14 часов лёд открыт для всех желающих. Будет работать прокат коньков. Как рассказал председатель Федерации конькобежного спорта Тульской области Валерий Прусов, «цены оставляем прежними, на инфляцию плюем. Каток - это праздник души, наживаться грешно».





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