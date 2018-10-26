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26.10.2018 18:34 Ревитализация: В Туле начали сносить бесхозные постройки Вести-Тула





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аварийные бесхозные сараи и другие строения. В Центральном округе города планируется ликвидировать более 50 построек.



Данная работа осуществляется по поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова в рамках реализации проекта по ревитализации территорий исторического центра.



В Центральном округе Тулы продолжается снос незаконных построек. Сегодня работы проводились на улице Дзержинского. Сносятаварийные бесхозные сараи и другие строения. В Центральном округе города планируется ликвидировать более 50 построек.Данная работа осуществляется по поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова в рамках реализации проекта по ревитализации территорий исторического центра.

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