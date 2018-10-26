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26.10.2018 16:15 На фестивале «Наука 0+» в Туле сыграют в робофутбол Вести-Тула





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Студент Тульского государственного университета Сергей Кузнецов рассказал: «Я представляю проект сверхзвукового административного самолёта, который может перевозить до 20 пассажиров на сверхзвуковой скорости, в том числе над территорией враждебного государства. Самолёт, в котором применена масса новых решений, предлагается оснащать вооружением».



Наука интересная и понятная. Познавательные лекции, химические шоу, мастер-классы, битвы роботов и даже робофутбол - в Туле стартовал всероссийский фестиваль «Наука 0+». Цель мероприятия, по словам организаторов, понятным и доступным языком рассказать обществу, чем занимаются учёные, как научный поиск улучшает качество жизни, и какие перспективы он открывает современному человеку. Данный проект реализуется МГУ с 2006 года, а с 2011 фестиваль стал ещё и всероссийским, так он и попал в оружейную столицу.Студент Тульского государственного университета Сергей Кузнецов рассказал: «Я представляю проект сверхзвукового административного самолёта, который может перевозить до 20 пассажиров на сверхзвуковой скорости, в том числе над территорией враждебного государства. Самолёт, в котором применена масса новых решений, предлагается оснащать вооружением».







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