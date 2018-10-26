НОВОСТИ | Общество







26.10.2018 15:48 Тульские спасатели не растерялись при «возгорании» цистерны с химией Вести-Тула





| фото |



Всего в тушении условного пожара было задействовано 5 единиц техники и пять звеньев газодымозащитной службы. Также, по легенде, был обнаружен пострадавший, которого эвакуировали из опасной зоны и передали бригаде скорой медицинской помощи. Учение проводилось с целью тренировки личного состава подразделений гарнизона пожарной охраны, а также работников предприятия в условиях имитируемого пожара.



Огонь, вода и газы - сотрудники главного управления МЧС по Тульской области провели тактико-специальные учения на одном из новомосковских предприятий, на территории которого находится железнодорожная станция «Промгипсовая». По легенде, на производстве опрокинулась и загорелась железнодорожная цистерна с химическим веществом. Оно же вылилось на пути из второй цистерны.Всего в тушении условного пожара было задействовано 5 единиц техники и пять звеньев газодымозащитной службы. Также, по легенде, был обнаружен пострадавший, которого эвакуировали из опасной зоны и передали бригаде скорой медицинской помощи. Учение проводилось с целью тренировки личного состава подразделений гарнизона пожарной охраны, а также работников предприятия в условиях имитируемого пожара.





Читать @gtrktula

















