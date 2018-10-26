НОВОСТИ | Происшествия







26.10.2018 15:35 За три месяца в Тульской области выявлено 155 фальшивых банкнот Вести-Тула





| фото |



Фальшивых купюр номиналом 1000 рублей обнаружено 32. Остальные подделки пятисот- и сторублевые. Что касается иностранных фальшивых денег, то обнаружена всего одна 100-долларовая банкнота США.



155 фальшивых банкнот обнаружено в Тульской области за период с июля по сентябрь. Это больше на 19 единиц по сравнению со вторым кварталом текущего года. По данным тульского отделения Банка России, как и прежде фальшивомонетчики чаще всего подделывают пятитысячные банкноты, таковых 113 штук.Фальшивых купюр номиналом 1000 рублей обнаружено 32. Остальные подделки пятисот- и сторублевые. Что касается иностранных фальшивых денег, то обнаружена всего одна 100-долларовая банкнота США.

Читать @gtrktula

















