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НОВОСТИ | Общество



26.10.2018 14:49 В Большом театре вручена литературная премия «Ясная Поляна»
Анна Галинская

В Большом театре вручена литературная премия «Ясная Поляна»

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Разговоры о том, кто что прочитал и когда. Почти спортивные ставки на имя победителя. В Большом театре собрались писатели и те, для кого книга ‒ по-прежнему лучший подарок. А в этом году премия «Ясная Поляна» на подарки оказалась не так щедра. Шорт-лист, на самом деле, очень короткий, в списке ‒ всего три имени.

«В списке было очень много достойных имен и достойных вещей, но нам хотелось показать, что эти три книги ‒ Славниковой, Бушковского и Степановой ‒ это сегодня достижения нашей русской современной литературы», ‒ отметил писатель, член жюри премии Владислав Отрошенко.

Все номинанты на главный приз разделят между собой один миллион рублей, а лауреат получит три миллиона. Но перед тем как назовут имя победителя, награду вручат известному израильскому писателю, которого неоднократно выдвигали на Нобелевскую премию, Амосу Озу. Его книга «Иуда» признана лучшей в номинации «Иностранная литература». Жюри отметило и Виктора Радуцкого за перевод.

«Уважаемые учредители премии “Ясная поляна”, не только вы принадлежите семейству Льва Толстого, не только вы ‒ его потомки. Я тоже, несколько по-иному, но я тоже вижу себя одним из его потомков», ‒ поделился лауреат премии Амос Оз.

Главная номинация премии – «Современная русская проза». Эксперты отбирают те тексты, которые важно прочитать именно сейчас и которые несут в себе идеалы человеколюбия.

«Очень много семейных саг, как у Марины Степановой. Много попыток поиска героя, как у Славниковой. Есть довольно интересные эксперименты с языком, как это мы видим у Бушковского ‒ в его особой личностной манере», ‒ рассказал председатель жюри, советник Президента России по культуре Владимир Толстой.

Александр Бушковский говорит, что книги своих соперниц начинал читать, но отложил, решил продолжить чтение после церемонии, когда станет известно, кому достанется приз. Главная премия в итоге досталась только одной писательнице ‒ Ольге Славниковой ‒ за роман «Прыжок в длину».
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