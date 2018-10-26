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НОВОСТИ | Общество



26.10.2018 14:07 Александр Майоров избран академиком Российской академии художеств
Елена Панова

Александр Майоров избран академиком Российской академии художеств

| фото |
В своей мастерской художник Александр Майоров остается наедине с собой, работает и размышляет. Мир его живописи – нереальный, символичный, загадочный, отчасти мистический. Уже готовы несколько работ из новой серии, посвященной Венеции. Идея сложилась после поездки в Италию. Художник как будто раздвигает время и видит на улицах города жителей прошлых столетий: Тициан, Казанова. Александр Сергеевич Пушкин тоже здесь, хотя ни разу не выезжал за пределы России.

«Пушкин у меня держат в руках свою посмертную маску. Венеция – город карнавалов, а эта маска не карнавальная. За этим стоят мои долгие размышления о роли поэта в мире, вообще о роли художника, о посмертной славе, о суете при жизни», - говорит заслуженный художник РФ, академик Российской академии художеств Александр Майоров.

На днях стало известно: Российская академия художеств удостоила Майорова высокого звания - включила в ряды академиков. В честь этого события вручают медаль и традиционные регалии. С 2009 года Майоров являлся член-корреспондентом РАХ, награжден Золотой медалью.

«Для меня звания являются подтверждением того, что человек делает. Для меня была, есть и будет главным работа. А то, что старшие коллеги оценили, спасибо им за это», - говорит Александр Майоров.

Как говорит художник, в его планах присутствует только работа. В этом году он отметил юбилей личный и творческий - 40 лет с момента создания первой картины. Новую серию о Венеции Майоров предполагает завершить в ближайшие несколько месяцев. У него уже есть предложения по персональным выставкам, но хочется надеяться, что первый показ состоится в Туле.













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