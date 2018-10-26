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26.10.2018 13:44 В Центральном парке пострадавшую поляну заполнили саженцами липы и клёна Вести-Тула





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Исполнительный директор газеты «Слобода» Татьяна Алексеева рассказала, что «вдохновляющих примеров среди знаменитых туляков много – Лев Толстой с женой Софьей Андреевной, Пётр Петрович Белоусов, купцы Баташовы, Платоновы. Все сажали деревья, оставляли красивый след на земле. Мы надеемся, что наш пример тоже вдохновит туляков выйти и посадить дерево».



Сегодня утром в Центральном парке Тулы на 50 деревьев стало больше. Дружная команда из сотрудников парка, газеты «Слобода» и инициативных горожан справилась с этой задачей в считанные минуты. Поляну рядом с аллеей Славы, которую в прошлом году значительно проредила вредоносная златка, заполнили пятилетние саженцы клёна и липы.Исполнительный директор газеты «Слобода» Татьяна Алексеева рассказала, что «вдохновляющих примеров среди знаменитых туляков много – Лев Толстой с женой Софьей Андреевной, Пётр Петрович Белоусов, купцы Баташовы, Платоновы. Все сажали деревья, оставляли красивый след на земле. Мы надеемся, что наш пример тоже вдохновит туляков выйти и посадить дерево».







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