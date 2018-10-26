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26.10.2018 13:19 В Тульской области водитель не заметил пешехода в темноте Вести-Тула





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Мужчина 1988 года рождения в тёмное время суток шёл по правому краю проезжей части дороги, вне населённого пункта, без использования световозвращающих элементов. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.



25 октября на 99-м километре автодороги «Лопатково-Ефремов» мужчина 1989 года рождения, управляя «Ладой» седьмой модели совершил наезд на пешехода, сообщает Госавтоинспекция Тульской области.Мужчина 1988 года рождения в тёмное время суток шёл по правому краю проезжей части дороги, вне населённого пункта, без использования световозвращающих элементов. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

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