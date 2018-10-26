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26.10.2018 13:05 В Петровском квартале открылся ещё один сетевой магазин Мария Кузнецова





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Как рассказал руководитель филиала по направлению торговой розничной сети Евгений Антонов, «данный район является новостройкой, он сейчас активно развивается. Мы хотим быть здесь первыми. У нас есть сегмент косметики, широкий сегмент бытовой химии и товаров для дома, уникальные предложения для домохозяек и мам».



Петровский - район новосёлов, так что в этом магазине упор сделали на хозяйственные товары. В Петровском работают два супермаркета, решается вопрос об открытии фермерского рынка. Сдаётся в аренду коммерческая недвижимость, так что у предпринимателей есть шанс развернуть бизнес в перспективном месте. У жителей есть свои пожелания. Например, магазины товаров для детей.



Продолжается и благоустройство, высадка деревьев, уход за ними. Накануне в квартале высажено 120 лип и клёнов. Деревья сажает, в основном, застройщик, но и жители не остаются в стороне.



Сегодня в Петровском живут около шести тысяч человек. Молодой район прирастает новыми домами - строительство девятиэтажных, пятиэтажных домов и таун-хаусов идёт по графику.



В районе «Петровский квартал» открылся новый сетевой магазин по продаже косметики, бытовой химии и товаров для дома. Место перспективное.Как рассказал руководитель филиала по направлению торговой розничной сети Евгений Антонов, «данный район является новостройкой, он сейчас активно развивается. Мы хотим быть здесь первыми. У нас есть сегмент косметики, широкий сегмент бытовой химии и товаров для дома, уникальные предложения для домохозяек и мам».Петровский - район новосёлов, так что в этом магазине упор сделали на хозяйственные товары. В Петровском работают два супермаркета, решается вопрос об открытии фермерского рынка. Сдаётся в аренду коммерческая недвижимость, так что у предпринимателей есть шанс развернуть бизнес в перспективном месте. У жителей есть свои пожелания. Например, магазины товаров для детей.Продолжается и благоустройство, высадка деревьев, уход за ними. Накануне в квартале высажено 120 лип и клёнов. Деревья сажает, в основном, застройщик, но и жители не остаются в стороне.Сегодня в Петровском живут около шести тысяч человек. Молодой район прирастает новыми домами - строительство девятиэтажных, пятиэтажных домов и таун-хаусов идёт по графику.





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