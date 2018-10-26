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НОВОСТИ | Общество



26.10.2018 12:29 В Тулу приехал цирк на воде «Остров сокровищ»
Надежда Долгих

В Тулу приехал цирк на воде «Остров сокровищ»

| фото |
Проворные морские львы, несомненно, царственные особы в этом чудесном морском мире. Как оказалось, за выступление, танцуя, крутя обруч на шее, при этом ещё и стоя на одной ласте, морской лев Герман съедает полтора ведра мелкой рыбёшки.

«Сделал морской лев трюк или не сделал, его нужно прикормить, потому что иначе они расстраиваются», - рассказала дрессировщица Гаяне Мартиросян.

Для одних вода - место обитания, для других - страшный сон. Сухопутные обезьянки, павианы, еноты, дикобразы на водной арене устроят бал-маскарад. Как рассказал дрессировщик смешанной группы животных Сергей Федотов, «обезьяна плавает в лодке. Они не любят воду, но всё-таки я это сделал. Бывало, что обезьяна падала в воду целенаправленно и пыталась от меня уплыть».

Лазерное шоу, канатоходцы, каскады 15-метровых водопадов, целая стая попугаев и даже борьба человека с крокодилом. Премьера полного волшебства шоу «Остров сокровищ», впервые приехавшего в Тулу, состоится 27 октября.
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