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НОВОСТИ | Общество



26.10.2018 10:31 Тульская областная Дума дала налоговые послабления бизнесу
Мария Кузнецова

Тульская областная Дума дала налоговые послабления бизнесу

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Подарки к Новому году от Тульской областной Думы - с 1 января разработчики компьютерных программ и гостиничный бизнес получат право на сниженные ставки при упрощенной системе налогообложения.

«Использование IT-технологий – это сегодня перспективное направление. Без них большинство людей уже не могут обойтись. Поэтому это направление должно развиваться. – Говорит член комитета по экономической политике и финансам Тульской областной Думы Наталия Николаева. – Развитие туризма также является приоритетом в нашем регионе. Для этого нужно, чтобы было больше гостиниц. Поэтому ставки снижены для этих двух категорий экономической деятельности».

Из-за снижения ставок бюджет недополучит около 36 миллионов рублей, но депутаты уверены - льготы помогут бизнесу, и регион выиграет в другом. Продлено ещё на два года действие ставок патента для шестидесяти с лишним видов деятельности. По-прежнему освобождены от налога на имущество производители баянов и гармоней.

А со следующего года за имущество не будет платить и Детская железная дорога. Депутаты снизили этот налог для владельцев крытых спортивных залов и катков, если они дают заниматься бесплатно людям с инвалидностью. Меньше стала ставка и для вузов, которые готовят оборонные кадры.

По словам Наталии Николаевой, «большие преференции приняты и в области сельского хозяйства. Организации, занимающиеся мясным скотоводством, производством молока, овощеводством, овцеводством, освобождаются от уплаты налога на имущество, которое используется для производства. Льгота будет действовать в течение семи лет».

Депутаты поддержали народные дружины. Приняты поправки в законодательство, которые дают органам власти возможность материально-технического обеспечения и дополнительной социальной защиты дружинников. Средства будут брать из тех, что предусмотрены в бюджете области на профилактику правонарушений.













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