НОВОСТИ | Общество







26.10.2018 09:33 В Тульской области волонтёры-медики привозят «Добро в село» София Гафарова





| фото | Медицинский десант высадился на одной из улиц села Денисово Одоевского района и мгновенно рассыпался по близлежащим домам. В паре работают врач и волонтер, студент медколледжа. Пока доктор общается с пациентом и его родными, собирает анамнез, младший сотрудник успевает померить давление, взять анализ крови на сахар.



Посещение больных на дому и оказание им помощи - лишь часть Всероссийской акции «Добро в село». Проводится она совместно с министерством здравоохранения и волонтёрскими движениями. В Тульской области это региональное отделение «Волонтёров-медиков». В каждом выезде участвуют 15 добровольцев медицинских колледжей, которые во время обучения уже получают первый опыт профессии под руководством профессионалов. Некоторые никогда и не видели фельдшерско-акушерских пунктов.



Как рассказал врач-терапевт Владимир Усенашвили, «уже на студенческой скамье они видят объём работы, сложность, задачи. В условиях кадрового дефицита любая помощь со стороны студентов очень важна».



Волонтёры вместе с докторами ведут приём пациентов, проводят экспресс-диагностику и консультации в мобильных центрах здоровья. Для жителей деревень, большинство которых пожилые люди, порой важно не только лечение, но и общение с молодыми специалистами.



По словам координатора регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» Ники Сергеевой, «у волонтёрства приоритет, потому что не каждый поедет убирать листву, а мы иногда и косметический ремонт делаем».



Большинство ребят участвуют в акции далеко не впервые. Волонтеры акции «Добро в село» объездили уже пять районов, впереди ещё как минимум восемь.



Как рассказала заместитель министра здравоохранения Тульской области Татьяна Сёмина, «предварительные результаты – это благодарности медицинских работников, которые трудятся на селе, поскольку они ощутили реальную помощь. У нас есть два будущих фельдшера, которые заканчивают обучение в этом году и готовы прийти работать на село».



Сегодня в области 250 волонтёров-медиков, и с каждым годом их ряды пополняют новые добровольцы. Акция добра продолжается, что дает возможность пополнить медицинские кадры на селе новыми молодыми специалистами.





