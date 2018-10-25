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25.10.2018 18:49 Тульская область берет курс на цифровую экономику "Вести-Тула"





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Цифровая экономика - перспектива будущего. Мы уже видим как IT- революция меняют картину мира. Интеллектуальные технологии все больше становятся доступны производству, сфере услуг, транспортной отрасли и многим другим сферам жизнедеятельности.



Министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков отметил важность взаимодействия бизнеса и государства в развитии цифровой экономики, а также повышения общей грамотности граждан в использовании цифровых технологий. Он сообщил, что недавно открылся сайт о цифровой экономике региона, на котором можно не только получить информацию, но и поделиться своими предложениями, идеями и проектами. Его адрес: http://Deconomy71.ru.

В Туле впервые прошла большая конференция «IT-стратегия 2019», которая заинтересовала более 200 участников. Правительство области совместно с бизнес-сообществом, работающим в сфере информационно-коммуникационных технологий, ставят амбициозные задачи в развитии этого направления.Цифровая экономика - перспектива будущего. Мы уже видим как IT- революция меняют картину мира. Интеллектуальные технологии все больше становятся доступны производству, сфере услуг, транспортной отрасли и многим другим сферам жизнедеятельности.Министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков отметил важность взаимодействия бизнеса и государства в развитии цифровой экономики, а также повышения общей грамотности граждан в использовании цифровых технологий. Он сообщил, что недавно открылся сайт о цифровой экономике региона, на котором можно не только получить информацию, но и поделиться своими предложениями, идеями и проектами. Его адрес: http://Deconomy71.ru.



