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25.10.2018 18:31 В Туле подвели предварительные итоги дорожного ремонта "Вести-Тула"





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План ремонта дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них в этом году включал в себя 39 объектов, 2 из которых ремонтировались капитально. Всего это 192 с небольшим километра пути! Впрочем, говорить о дорожном ремонте в прошедшем времени пока еще не совсем корректно. На 100% завершены работы пока только в рамках хорошо зарекомендовавшего себя в этом году проекта «Безопасные и качественные дороги».



Как рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник, «…В рамках проекта отремонтированы такие объекты, как автомобильная дорога Спицино-Иваньково-Есуково в Ясногорском районе, улицы Пирогова в Щекино, Скуратовская в городе Туле, Московская в Новомосковске и другие не менее значимые объекты.



Родион Дудник подчеркнул, что в настоящее время уже формируется план работ на 2019-ый год. По предварительным данным планируется отремонтировать порядка 300 километров региональных дорог. И проект БКД весьма расширит свои границы.



12 объектов уже эксплуатируются, на 11 – ведется обустройство территории пути и на семи – еще кипит работа. Сегодня предварительные итоги дорожного ремонта в Тульской области 2018-ть подвел профильный министр.План ремонта дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них в этом году включал в себя 39 объектов, 2 из которых ремонтировались капитально. Всего это 192 с небольшим километра пути! Впрочем, говорить о дорожном ремонте в прошедшем времени пока еще не совсем корректно. На 100% завершены работы пока только в рамках хорошо зарекомендовавшего себя в этом году проекта «Безопасные и качественные дороги».Как рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник, «…В рамках проекта отремонтированы такие объекты, как автомобильная дорога Спицино-Иваньково-Есуково в Ясногорском районе, улицы Пирогова в Щекино, Скуратовская в городе Туле, Московская в Новомосковске и другие не менее значимые объекты.Родион Дудник подчеркнул, что в настоящее время уже формируется план работ на 2019-ый год. По предварительным данным планируется отремонтировать порядка 300 километров региональных дорог. И проект БКД весьма расширит свои границы.



