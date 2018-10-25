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|25.10.2018 16:45 В музее Демидовых открылась выставка «Русский денди»
|"Вести-Тула"
Ошибаются те, для кого род Демидовых связан исключительно с развитием отечественной промышленности. Анатолий Николаевич Демидов, к примеру, родившийся в 1813 году, известен как крупнейший меценат, спонсор в сфере науки и искусства.
Среди прочего, - он финансировал разведку запасов каменного угля в Донецком бассейне, ученую экспедицию для изучения южной России и Крыма. На время его жизни пришлось и повальное увлечение Европы (где почти безвыездно жил Анатолий Николаевич) - дендизмом. Не остался в стороне и наш герой.
Подробнее об этой стороне его жизни можно узнать сегодня в историко-мемориальном музее Демидовых, где открылась выставка «Русский денди».
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