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25.10.2018 16:36 На детских площадках в Богородицком районе выявлены нарушения "Вести-Тула"





| фото | Семь нарушений на детских площадках обнаружили в Богородицком районе. По мнению специалистов, эксплуатация каждой из них может привести к травмам детей.



По результатам проверки прокуратурой района в суд направлено семь заявлений к местной администрации с требованиями заключить договоры на техническое обслуживание детских игровых площадок, произвести демонтаж непригодных к использованию элементов.





