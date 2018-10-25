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25.10.2018 16:19 Тульский экзотариум в новом здании откроется 8 декабря Вести-Тула





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В коллекции - более ста различных видов животных пяти континентов. Кроме того, в новом здании экзотариума есть все условия для развития музейно-образовательного кластера. 26 октября начнётся продажа билетов в старом здании экзотариума, а с ноября их можно будет приобрести и на электронных площадках.



Cтала известна дата торжественного открытия нового здания Тульского экзотариума. 8 декабря распахнёт свои двери музей живой природы, который станет одним из крупнейших отечественных парков рептилий и амфибий. Посетители смогут погулять под пологом тропического леса, послушать певчих птиц и звуки джунглей, увидеть игривых сурикатов и разбойников-енотов, грациозных кошачьих лемуров, ловких мангустов и многих других!В коллекции - более ста различных видов животных пяти континентов. Кроме того, в новом здании экзотариума есть все условия для развития музейно-образовательного кластера. 26 октября начнётся продажа билетов в старом здании экзотариума, а с ноября их можно будет приобрести и на электронных площадках.

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