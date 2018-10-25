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25.10.2018 16:01 Разработчики компьютерных программ и гостиницы смогут рассчитывать на налоговые послабления "Вести-Тула"





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«Использование IT-технологий – это сегодня перспективное направление. Без них ни большинство людей уже не могут обойтись. Поэтому это направление должно развиваться. – Говорит член комитета по экономической политике и финансам Тульской областной Думы Наталия Николаева. – Развитие туризма также является приоритетом в нашем регионе. Для этого нужно, чтобы было больше гостиниц. Поэтому ставки снижены для этих двух категорий экономической деятельности».





Налогоплательщик должен соответствовать нескольким критериям. Например, платить сотрудникам не меньше, чем это установлено соглашением о минимальной заработной плате в Тульской области.



Тульская областная Дума приняла сегодня ряд законов, дающих налоговые послабления бизнесу. Так, с 1 января 2019 года на сниженные налоговые ставки при применении упрощенной системы налогообложения смогут рассчитать разработчики компьютерных программ и гостиницы.«Использование IT-технологий – это сегодня перспективное направление. Без них ни большинство людей уже не могут обойтись. Поэтому это направление должно развиваться. – Говорит член комитета по экономической политике и финансам Тульской областной Думы Наталия Николаева. – Развитие туризма также является приоритетом в нашем регионе. Для этого нужно, чтобы было больше гостиниц. Поэтому ставки снижены для этих двух категорий экономической деятельности».Налогоплательщик должен соответствовать нескольким критериям. Например, платить сотрудникам не меньше, чем это установлено соглашением о минимальной заработной плате в Тульской области.







