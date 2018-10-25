В мире животных:
Кот-наркокурьер
Тульская набережная:
Проект-адреналин
Платная парковка:
Ушли в минус
Ветхая культура:
Гром грянул


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



25.10.2018 16:01 Кубинский препарат подарил тульским диабетикам свободу полноценной жизни
Алексей Ерёмин

Кубинский препарат подарил тульским диабетикам свободу полноценной жизни

| фото |
Ещё несколько месяцев назад этого пациента готовили к очередной ампутации части стопы. Сахарный диабет - это эндокринное нарушение, развивающееся на фоне инсулиновой недостаточности. Основной признак болезни - хроническая гипергликемия, но самым распространённым её последствием считается синдром «диабетической стопы».

Осложнение быстро прогрессирует, развивается гангрена, что заканчивается ампутацией. Кубинские разработки для спасения таких больных врачи яснополянской больницы используют уже несколько лет. За полтора года лечение кубинским препаратом прошли 15 пациентов. Эффект от применения, как говорят врачи, налицо.

Препарат «Эберпрот» не самое дешёвое лекарство - почти 60 тысяч рублей за ампулу. Средняя продолжительность лечения две недели. Клинические исследования подтвердили, что раствор приводит к заживлению крупных язвенных осложнений уже в течение 20 дней.

«Препарат дорогостоящий. Нужно порядка миллиона рублей на курс лечения. Обычно применяем 12 инъекций», - рассказал заведующий хирургическим отделением ГУЗ «Тульская областная клиническая больница №2 имени Л. Н. Толстого» Иван Гречин.

Для каждого пациента разрабатывается индивидуальная программа лечения, само же лекарство больные получают бесплатно.

Новые способы лечения «диабетической стопы», предлагаемые учёными из Кубы, используют уже в почти 30 странах мира. Так что к холодной Туле Остров свободы намного ближе. Куба, как оказалось, это не только зажигательная сальса и ароматные гаванские сигары, но ещё и современные медицинские разработки.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Ответственное родительство
Агровестник
Текст нового уха
Вести в любой точке мира
Я - мама!
Путёвка в ад
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Портреты
Время ответа
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .