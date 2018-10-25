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25.10.2018 16:01 Кубинский препарат подарил тульским диабетикам свободу полноценной жизни Алексей Ерёмин





| фото | Ещё несколько месяцев назад этого пациента готовили к очередной ампутации части стопы. Сахарный диабет - это эндокринное нарушение, развивающееся на фоне инсулиновой недостаточности. Основной признак болезни - хроническая гипергликемия, но самым распространённым её последствием считается синдром «диабетической стопы».



Осложнение быстро прогрессирует, развивается гангрена, что заканчивается ампутацией. Кубинские разработки для спасения таких больных врачи яснополянской больницы используют уже несколько лет. За полтора года лечение кубинским препаратом прошли 15 пациентов. Эффект от применения, как говорят врачи, налицо.



Препарат «Эберпрот» не самое дешёвое лекарство - почти 60 тысяч рублей за ампулу. Средняя продолжительность лечения две недели. Клинические исследования подтвердили, что раствор приводит к заживлению крупных язвенных осложнений уже в течение 20 дней.



«Препарат дорогостоящий. Нужно порядка миллиона рублей на курс лечения. Обычно применяем 12 инъекций», - рассказал заведующий хирургическим отделением ГУЗ «Тульская областная клиническая больница №2 имени Л. Н. Толстого» Иван Гречин.



Для каждого пациента разрабатывается индивидуальная программа лечения, само же лекарство больные получают бесплатно.



Новые способы лечения «диабетической стопы», предлагаемые учёными из Кубы, используют уже в почти 30 странах мира. Так что к холодной Туле Остров свободы намного ближе. Куба, как оказалось, это не только зажигательная сальса и ароматные гаванские сигары, но ещё и современные медицинские разработки.





