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НОВОСТИ | Общество



25.10.2018 15:31 Заместитель министра обороны России приехал в Тулу с инспекцией



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Сегодня в Тулу с инспекцией приехал заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Его интересовали строительные объекты, возводимые на территории региона для нужд оборонного ведомства. Постройка нового здания казармы в расположении 51-го полка ВДВ уже завершена. Внутри обустроены спальные комнаты и спортивный зал.

Еще одним объектом инспекции стали строящиеся многоэтажки на улице Фрунзе. Два многоквартирных дома и два общежития предназначены для семей военнослужащих. Тульский парк «Патриот» стал заключительной точкой визита, здесь работы вышли на финишную прямую. Полностью закончить их планируют в ноябре, а в планах, помимо официального открытия уже и вторая очередь парка.

Как рассказал заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров, «…вторая очередь парка «Патриот» предполагает строительство стрелкового тира, трассы для мотокросса, площадки для пейнтбола и ряда других объектов. В Тульской области это будет уникальный выставочный центр».

Кроме этого Тимур Иванов и глава нашего региона Алексей Дюмин обсудили наполнение площадей строящегося парка. На территории тульского «Патриота» будут работать сразу несколько постоянных и временных экспозиций.


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