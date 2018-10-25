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25.10.2018 15:05 Профессиональный праздник отмечают тульские таможенники Вести-Тула





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Отмечается стабильный рост показателей внешнеэкономической деятельности: с января по июнь на 14 процентов возрос стоимостной оборот, грузооборот товаров превысил 2 миллиона 800 тысяч тонн. В доходную часть федерального бюджета перечислено таможенных и иных платежей на сумму свыше восьми миллиардов рублей.



Сегодня свой профессиональный праздник отмечают тульские таможенники. По оценке руководства области, они вносят достойный вклад в развитие внешнеэкономических связей региона, контролируют соблюдение законности при пересечении грузами и товарами границы России.Отмечается стабильный рост показателей внешнеэкономической деятельности: с января по июнь на 14 процентов возрос стоимостной оборот, грузооборот товаров превысил 2 миллиона 800 тысяч тонн. В доходную часть федерального бюджета перечислено таможенных и иных платежей на сумму свыше восьми миллиардов рублей.

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