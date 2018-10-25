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25.10.2018 14:26 На трассах в Тульской области уложили тонкослойное покрытие Вести-Тула





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Применение этой технологии позволяет избежать недостатков традиционных поверхностных обработок, таких как выброс щебня и ограничение скорости движения транспортных средств в местах производства работ. Другим преимуществом данного покрытия является высокий коэффициент сцепления с колёсами автомобиля, что обеспечивает безопасность дорожного движения.



В результате обработки основные конструктивные слои дороги защищены от атмосферной влаги, тем самым продлевается срок службы участков федеральных трасс.



В Тульской области на тридцать одном километре федеральных трасс уложили тонкослойное покрытие. Предприятие Упрдор Москва-Харьков завершило устройство защитных слоев покрытия по технологии «Новачип» на трассах М-2 и Р-92 в Чернском и Белёвском районах.Применение этой технологии позволяет избежать недостатков традиционных поверхностных обработок, таких как выброс щебня и ограничение скорости движения транспортных средств в местах производства работ. Другим преимуществом данного покрытия является высокий коэффициент сцепления с колёсами автомобиля, что обеспечивает безопасность дорожного движения.В результате обработки основные конструктивные слои дороги защищены от атмосферной влаги, тем самым продлевается срок службы участков федеральных трасс.

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