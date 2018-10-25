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25.10.2018 12:53 В Туле состоялась презентация нового состава волейбольной «Тулицы» Алина Фурсенко





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Главный тренер ВК «Тулица» Александр Перепёлкин рассказал, что ставит задачу «побеждать и бороться за первое место».



Команда была возрождена три года назад и за это время добилась неплохих результатов, но этот сезон – новая веха: девять новых лиц в команде.



По словам председателя комитета по спорту Тульской области Дмитрия Яковлева, «ни рубля не потрачено бюджетных средств. Будем идти этим же курсом. Огромная благодарность Алексею Геннадьевичу Дюмину, который поддерживает профессиональный спорт из внебюджетных источников. Для «Тулицы» основная задача – воспитать подрастающее поколение. Будем основываться на своих, местных. Задача серьёзная – быть в тройке».



Из Кубка России «Тулица», хоть и обыграла принципиального соперника, выбыла, но впереди – Чемпионат России. Тогда мы познакомимся с командой по-настоящему, в игре».



Странная тенденция отметилась у туляков. После победы тульских футболистов над «Спартаком» в отставку ушёл тренер красно-белых. После победы нашей волейбольной команды в Кубке России над московским «Динамо» в отставку ушёл их тренер. «Тулица» вступает в новый сезон обновлённой и в части состава игроков, и в части тренерского штаба.Главный тренер ВК «Тулица» Александр Перепёлкин рассказал, что ставит задачу «побеждать и бороться за первое место».Команда была возрождена три года назад и за это время добилась неплохих результатов, но этот сезон – новая веха: девять новых лиц в команде.По словам председателя комитета по спорту Тульской области Дмитрия Яковлева, «ни рубля не потрачено бюджетных средств. Будем идти этим же курсом. Огромная благодарность Алексею Геннадьевичу Дюмину, который поддерживает профессиональный спорт из внебюджетных источников. Для «Тулицы» основная задача – воспитать подрастающее поколение. Будем основываться на своих, местных. Задача серьёзная – быть в тройке».Из Кубка России «Тулица», хоть и обыграла принципиального соперника, выбыла, но впереди – Чемпионат России. Тогда мы познакомимся с командой по-настоящему, в игре».





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