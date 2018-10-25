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НОВОСТИ | Общество



25.10.2018 09:43 Штрафы не пугают нелегальных торговцев икрой в Туле
Полина Ермолаева

Штрафы не пугают нелегальных торговцев икрой в Туле

| фото |
Банки как банки – неспециалист и не поймёт, где подвох. Только место продажи… Но подача смущает немногих. Главное – цена! А о том, что подобная покупка – это почти игра в рулетку, задумываются далеко не все. Иначе бы, икорно-базарный бизнес не пошёл.

Как сообщила в ходе рейда старший госинспектор Комитета ветеринарии Тульской области Светлана Штукатурова, «идёт несанкционированная торговля икрой. Гражданка ранее привлекалась к административной ответственности. Документов на икру нет, хранится она без холодильника. Штраф будет максимальный».

Это далеко не первый совместный рейд Комитета по ветеринарии и Управления административно-технического надзора – обеим организациям есть, что предъявить рецидивистке. Но если в первую встречу она, говорят, рыдала, то сегодня - тёртый калач - была суха, спокойна и даже зачитывала участникам рейда свои права.

Причина чудесного преображения дамы, скорее всего, подробный ликбез от работодателя - человека, у которого она искала спасения в трубке. Всё дело в том, что штрафы её не коснутся, а «человек в трубке» к ним готов! Впрочем, не напугать, а задавить количеством проверок инспекторы могут.

«Будем мониторить. Может быть, с насиженных мест они переместятся туда, где мы их пока ещё не обнаружили», - говорит заместитель начальника Управления по административно-техническому надзору администрации тулы Василий Ростовцев.

Очевидно, что штрафы продавцов-нелегалов не пугают. Закупленную баночку мы отправили специалистам ЦСМ. Если верить надписи, икра произведена фирмой ПК «СМАК» в Южно-Сахалинске 27 сентября текущего года. Сотрудники Тульского Центра стандартизации и метрологии вскрыли её при нас и отправили на исследование для полного анализа содержимого. Выводы огласим в нашем эфире.













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