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НОВОСТИ | Общество



25.10.2018 09:11 Нарушения в тульских цыганских посёлках будут жёстко пресекаться
Вести-Тула

Нарушения в тульских цыганских посёлках будут жёстко пресекаться

| фото |
Новые дороги и освещение, современные спортивные и детские площадки, отремонтированный водопровод и высаженные деревья: о новой жизни посёлков, где бушевали цыганские страсти, говорили в правительстве региона. В центре внимания, разумеется, Плеханово. О конфликте обитателей местного табора с ресурсоснабжающими организациями и правоохранительными органами вся страна говорила в 2016-м.

Тогда проведенные рейды выявили огромное количество незаконных подключений к газу и электричеству, а также сотни самовольно возведённых жилых построек. В посёлке Косая Гора тогда же незаконные постройки обнаружили на землях лесного фонда. Всего по решению суда на территории Большой Тулы их демонтировано более 300. Сейчас, как доложили главе региона, ситуация полностью возвращена в законное русло.

«Собираемся развивать посёлок, обсудим планы с местным населением. Основные вопросы – благоустройство, дороги, освещение, вода», - сообщила глава администрации Тулы Евгений Авилов.

Полицейские отметили, что количество правонарушений в таких посёлках снизилось в разы. Улучшение ситуации отмечают и по линии минздрава - в ноябре должен быть сдан фельдшерско-акушерский пункт в Плеханове.

Алексей Дюмин дал поручение рекультивировать земли лесного фонда на Косой Горе и продолжить работу специального координационного штаба, на заседании которого эти вопросы и обсуждались: «Останавливаться на достигнутом нельзя, надо развивать эту территорию, делать её комфортной и современной, но при этом во главе угла должны стоять требования закона. Все нарушения должны пресекаться жесточайшим образом в рамках правового поля».
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