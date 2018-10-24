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24.10.2018 19:15 В Суворове жители одного из микрорайонов дождались центрального водоснабжения "Вести-Тула"





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Работы по прокладке сети начались здесь в начале сентября и должны завершиться в ноябре. Общая протяженность водопровода 5,5 километров, более километра из них уже уложены. Стоимость работ - превышает 7 миллионов рублей. Сумма для районного бюджета слишком большая, так что основная часть работ была оплачена из региональной казны. Отмечается, что этот микрорайон имеет важнейшее значение для всего Суворова - здесь 60 земельных участков выделены многодетным семьям.



«Для бюджета города Суворова и Суворовского района это строительство конечно очень дорогостоящее. – Говорит заместитель главы администрации Суворовкого района Татьяна Ермакова. - Этот проект рассчитан на то, что водой здесь будут пользоваться около 700 человек. Будет доведено до границ, как мы по закону имеем право из бюджета выделять деньги, а потом каждый хозяин до своего домовладения будет еще сам подводить».

Жители микрорайона Восточный в Суворове, наконец, дождались центрального водоснабжения. Водопровода там не было никогда, люди пользовались колодцами и за многие годы написали не одно коллективное обращение. Долгожданная вода должна появиться в их домах уже в конце осени.Работы по прокладке сети начались здесь в начале сентября и должны завершиться в ноябре. Общая протяженность водопровода 5,5 километров, более километра из них уже уложены. Стоимость работ - превышает 7 миллионов рублей. Сумма для районного бюджета слишком большая, так что основная часть работ была оплачена из региональной казны. Отмечается, что этот микрорайон имеет важнейшее значение для всего Суворова - здесь 60 земельных участков выделены многодетным семьям.«Для бюджета города Суворова и Суворовского района это строительство конечно очень дорогостоящее. – Говорит заместитель главы администрации Суворовкого района Татьяна Ермакова. - Этот проект рассчитан на то, что водой здесь будут пользоваться около 700 человек. Будет доведено до границ, как мы по закону имеем право из бюджета выделять деньги, а потом каждый хозяин до своего домовладения будет еще сам подводить».



