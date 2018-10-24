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24.10.2018 18:57 Тульских бездомных животных приютит «Ника» Надежда Долгих





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«По возможности стараемся ее загрузить без снотворного, если это получается. Потому что собаки бывают агрессивные. Если собака не дается, то конечно, нужно снотворное колоть. Снотворное я дротиком через духовую трубку выстреливаю, и она засыпает где-то в течение 10 минут», - рассказывает ловец собак Ананьев Дмитрий.



Дозу снотворного на каждую собаку рассчитывают исходя из ее размеров. После того, как ушастый уснул, загружают в клетку, установленную в машине. За один рейд ловят от 8 до 15 животных и отвозят в один из двух приютов, расположенных в подмосковном Зеленограде.



Поймать хвостатых непросто, но их еще нужно и довезти. А дорога до приюта займет не менее трех часов. По словам же самих сотрудников фонда, дорогу они переносят спокойно. Особенно те, кто еще находится под наркозом.



Согласно договору благотворительный фонд «Ника» должен отловить 805 собак, после чего их ресурс будет исчерпан. А через 180 дней, в течение которых администрация платит фонду по 50 рублей за хвост, собаки там останутся в ожидании собственного хозяина.



«Все вольеры, все клетки у нас отапливаемые. – Рассказывает специалист по связям с общественностью благотворительного фонда помощи бездомным животным «Ника» Любовь Кебш. - Животные содержатся в наилучших условиях, питаются отличными кормами. У них медицинское обслуживание, потому что на базе нашего центра есть собственная ветеринарная клиника с нашим штатным ветеринаром. Если он не справляется с большим объемом, то у нас есть контракты, заключенные с другими ветеринарными клиниками».



Усы, лапы и хвост – такими документами мог похвастаться кот Матроскин, а отловленные в Тульской области собаки обзаводятся еще и собственным паспортом на сайте фонда. Там указаны черты характера лохматых, состояние здоровья, история с момента отлова. Это своего рода и отчетность перед жителями региона. Сообщать о бродягах в Туле, Узловском и Щекинском районах нужно в городскую службу единого заказчика, куда приходит немало заявок от неравнодушных.



А судьба хвостатых других районов пока остается неопределенной. Один приют существует в Веневе, который, впрочем, жители прозвали «веневской усыпалкой». Другой дом для бродяг строится в Ефремове, бездомных собак там уже принимают.

Снотворное или специальная петля для отлова собак. Из двух вариантов новый оператор старается выбирать первый. Он менее травматичен для хвостатых, как психологически, так и физически. Да и инъекции используют не всегда.«По возможности стараемся ее загрузить без снотворного, если это получается. Потому что собаки бывают агрессивные. Если собака не дается, то конечно, нужно снотворное колоть. Снотворное я дротиком через духовую трубку выстреливаю, и она засыпает где-то в течение 10 минут», - рассказывает ловец собак Ананьев Дмитрий.Дозу снотворного на каждую собаку рассчитывают исходя из ее размеров. После того, как ушастый уснул, загружают в клетку, установленную в машине. За один рейд ловят от 8 до 15 животных и отвозят в один из двух приютов, расположенных в подмосковном Зеленограде.Поймать хвостатых непросто, но их еще нужно и довезти. А дорога до приюта займет не менее трех часов. По словам же самих сотрудников фонда, дорогу они переносят спокойно. Особенно те, кто еще находится под наркозом.Согласно договору благотворительный фонд «Ника» должен отловить 805 собак, после чего их ресурс будет исчерпан. А через 180 дней, в течение которых администрация платит фонду по 50 рублей за хвост, собаки там останутся в ожидании собственного хозяина.«Все вольеры, все клетки у нас отапливаемые. – Рассказывает специалист по связям с общественностью благотворительного фонда помощи бездомным животным «Ника» Любовь Кебш. - Животные содержатся в наилучших условиях, питаются отличными кормами. У них медицинское обслуживание, потому что на базе нашего центра есть собственная ветеринарная клиника с нашим штатным ветеринаром. Если он не справляется с большим объемом, то у нас есть контракты, заключенные с другими ветеринарными клиниками».Усы, лапы и хвост – такими документами мог похвастаться кот Матроскин, а отловленные в Тульской области собаки обзаводятся еще и собственным паспортом на сайте фонда. Там указаны черты характера лохматых, состояние здоровья, история с момента отлова. Это своего рода и отчетность перед жителями региона. Сообщать о бродягах в Туле, Узловском и Щекинском районах нужно в городскую службу единого заказчика, куда приходит немало заявок от неравнодушных.А судьба хвостатых других районов пока остается неопределенной. Один приют существует в Веневе, который, впрочем, жители прозвали «веневской усыпалкой». Другой дом для бродяг строится в Ефремове, бездомных собак там уже принимают.



