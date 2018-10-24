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НОВОСТИ | Общество



24.10.2018 18:29 На базе областного диагностического центра открылся маммологический центр



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В Туле открылся первый маммологический центр. Находится он на базе областного диагностического центра. Получить консультацию и пройти обследование там можно как по направлению, так и самостоятельно. Работа организована в две смены, прием ведут четыре онколога, два врача-рентгенолога и два врача ультразвуковой диагностики.

Как рассказал министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков, «…женщины смогут получить качественную химиотерапевтическую, лучевую и хирургическую помощь. Врачебная комиссия будет определять этапы и планы лечения. После лечения пациентки будут находиться на диспансерном наблюдении».

Специалисты отмечают, при ранней диагностике онкологию молочной железы можно вылечить полностью и без хирургического вмешательства. Маммологический центр будет тесно сотрудничать с другими медучреждения региона. В том числе, с областным онкодиспансером, где функционирует маммологическое отделение. Для лечения химиотерапией в диспансер закупили дорогостоящие препараты, которые считаются наиболее эффективными.






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