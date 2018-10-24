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24.10.2018 16:06 Областная ярмарка вакансий прошла сегодня в Туле "Вести-Тула"





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На вопросы туляков ответили сотрудники государственной инспекции труда, Пенсионного фонда, органов социальной защиты, кризисного центра помощи женщина. Для гостей были подготовлены мастер-классы по эффективному поиску работы, составлению резюме, а также профориентационное тестирование.



«В ярмарке вакансий участвуют наши наиболее крупные промышленные предприятия. Сейчас востребованы токари, слесари, строители», - говорит министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов.



На ярмарке был предусмотрен отдельный стенд для граждан предпенсионного возраста. Здесь можно было получить консультации по трудоустройству и по переобучению. Например, можно получить навыки работы в информационных системах, необходимые для продолжения работы сертификаты. В региональных центрах занятости сейчас зарегистрировано почти четыре тысячи семьсот человек.



Представители 60 предприятий Тульской области ждут потенциальных сотрудников. Ярмарка вакансий прошла в Городском концертном зале Тулы. Все желающие смогли пообщаться с работодателями, ознакомиться с региональным банком вакансий, получить консультации специалистов Центра занятости населения по вопросам самозанятости и профессионального обучения.На вопросы туляков ответили сотрудники государственной инспекции труда, Пенсионного фонда, органов социальной защиты, кризисного центра помощи женщина. Для гостей были подготовлены мастер-классы по эффективному поиску работы, составлению резюме, а также профориентационное тестирование.«В ярмарке вакансий участвуют наши наиболее крупные промышленные предприятия. Сейчас востребованы токари, слесари, строители», - говорит министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов.На ярмарке был предусмотрен отдельный стенд для граждан предпенсионного возраста. Здесь можно было получить консультации по трудоустройству и по переобучению. Например, можно получить навыки работы в информационных системах, необходимые для продолжения работы сертификаты. В региональных центрах занятости сейчас зарегистрировано почти четыре тысячи семьсот человек.



