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24.10.2018 15:00 В Ефремове водитель кроссовера «догнал» фуру Вести-Тула





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В Туле пересечении проспекта Ленина и улицы Льва Толстого девушка за рулём «Ситроена» при повороте налево не пропустила встречный «ВАЗ 2114». В результате автоледи обратилась за медицинской помощью.



На 310-м километре автодороги М4 «Дон» в Ефремове водитель автомобиля «Тойота Хайлендер» совершил столкновение с автомобилем «МАН» с полуприцепом, который следовал в попутном направлении. Пострадал мужчина - пассажир кроссовера. Ему была оказана медицинская помощь.В Туле пересечении проспекта Ленина и улицы Льва Толстого девушка за рулём «Ситроена» при повороте налево не пропустила встречный «ВАЗ 2114». В результате автоледи обратилась за медицинской помощью.

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