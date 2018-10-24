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24.10.2018 14:55 Уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ТНИТИ направлено в прокуратуру "Вести-Тула"





| фото | Далеко не все работодатели ведут себя достойно по отношению к своим работникам. Свидетельством тому - завершенное расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора открытого акционерного общества «Тульский научно-исследовательский технологический институт», обвиняемого в невыплате работникам заработной платы свыше двух месяцев.



По версии следствия, с октября 2016 по апрель 2017 года обвиняемый, при наличии задолженности по зарплате, израсходовал деньги предприятия в общей сумме более 13 миллионов рублей на удовлетворение требований кредиторов предприятия. В настоящий момент полностью погашена задолженность по заработной плате перед потерпевшими, а следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.





