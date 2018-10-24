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24.10.2018 14:41 Тульский Роспотребнадзор арестовал 39 партий мясной продукции "Вести-Тула"





| фото | 39 партий мясной продукции общим весом 230 кг по результатам проверок арестовано специалистами территориального Управления Роспотребнадзора по Тульской области.



Всего было проведено в третьем квартале текущего года 29 рейдов в Новомосковске, Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах. В реализации находилась мясная продукция без маркировочных ярлыков с транспортной тары, с истекшим сроком годности, не соблюдался температурный и санитарно-эпидемиологический режимы хранения мясной продукции.





