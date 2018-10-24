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НОВОСТИ | Общество



24.10.2018 14:26 За лето по городской программе в Туле благоустроили больше 70 дворов
Вести-Тула

За лето по городской программе в Туле благоустроили больше 70 дворов

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В Туле с 2017 года успешно реализуется муниципальная программа «Формирование современной городской среды». В этом году по данной программе благоустроено 77 объектов, которые включают в себя территории 138 многоквартирных домов. Также работы выполнены на двух общественных пространствах. Общий объем финансирования программы составил 269 миллионов рублей, из них 103 миллиона - это средства бюджета Тулы, еще один миллион собрали жители.

Завершены работы и на двух общественных пространствах, которым присвоены названия: Студенческий и Болдинский скверы. В следующем году в Туле планируют благоустроить Кировский сквер, площадь перед Главпочтамтом и территорию в поселке Сергиевском. Не обойдут вниманием дворы в многоквартирных домах. Точный перечень благоустраиваемых объектов озвучат после того, как будет понятен объём финансирования программы.
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