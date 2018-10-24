НОВОСТИ | Общество







24.10.2018 12:44 В микрорайоне Петровский посадили новогоднюю ёлку Вести-Тула





| фото |



«Мы считаем, что более правильно посадить именно ёлку, - рассказал представитель ГК «Стройальянс» Константин Сергиенко, -

Не рубить каждый год и выбрасывать живые деревья, не наряжать искусственные, а чтобы была именно живая красивая ёлочка, чтобы на Новый год люди смогли рядом с ней отметить праздник. К Новому году украсим ёлку гирляндами. Собираемся залить каток, будут массовые гулянья, свежий воздух, природа. Будет хорошо».



Снега ещё не видно, первые заморозки синоптики пока не предрекают, а подготовка к Новому году в Туле уже началась. Первая новогодняя ёлка в областном центре появилась в микрорайоне Петровский. Рубить под самый корешок не стали, пятиметровую красавицу из питомника в Тёплом привезли с корнями - и посадили недалеко от детской площадки. Чтобы ёлочка хорошо перенесла переезд и укоренилась, её обрабатывают специальными составами.«Мы считаем, что более правильно посадить именно ёлку, - рассказал представитель ГК «Стройальянс» Константин Сергиенко, -Не рубить каждый год и выбрасывать живые деревья, не наряжать искусственные, а чтобы была именно живая красивая ёлочка, чтобы на Новый год люди смогли рядом с ней отметить праздник. К Новому году украсим ёлку гирляндами. Собираемся залить каток, будут массовые гулянья, свежий воздух, природа. Будет хорошо».





Читать @gtrktula

















