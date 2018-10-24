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|24.10.2018 10:44 В Суворове после ремонта открыт Центр боевых единоборств
|Виталий Моторин
Ступеньки суворовского Центра единоборств в момент общей фотографии вместили куда больше чемпионов, чем видели иные пьедесталы, и уже тогда было понятно - официальное фото в этот день далеко не последнее. Александр Поветкин не без труда нашел время, чтобы в промежутках между многочисленными селфи поговорить с нами о новом зале.
«Чемпионы рождаются всегда где-то в провинции, где-то в поселках, небольших городках, так что это здорово», - считает чемпион Европы, чемпион мира, чемпион Олимпийских игр по боксу Александр Поветкин.
Заниматься в клубе «Витязь» будут юные борцы со всего Суворовского района. Новый зал и вправду не стыдно показать чемпионам самого высокого ранга, а вот медали и кубки, к которым подвели почетных гостей праздника, завоеваны местными ребятами, скорее, не благодаря, а вопреки условиям зала старого.
До 2008 года это вообще была обычная общеобразовательная школа. Под Центр борьбы её тогда приспособили. И вот спустя 10 лет Центр получил всё необходимое оснащение.
В этом небольшом спортзале, где собраны самые современные тренажеры, ребята смогут подтянуть силовую подготовку, доступны нагрузки сразу на все группы мышц, но самое главное в этой спортшколе то, что занятия будут проходить на бюджетной основе.
Чтобы сделать ремонт в спортшколе, потребовались немалые средства. Спонсорам выступила компания «Щёкиноазот», реализующая в регионе масштабную программу добрых дел, в том числе в сфере развития спорта. «Наши дети должны расти в нормальных, достойных условиях, и материальное благосостояние не должно разделять наших детей», - считает президент компании Борис Сокол.
Бойцы спецподразделений, чемпионы или герои России: 150 ребят, которые уже начали здесь заниматься, могут выбрать себе не только вид борьбы но и мечту - кем стать, когда вырастут. И если судить по количеству автографов, большинство из них мечтают стать Александром Поветкиным.
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