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24.10.2018 10:44 В Суворове после ремонта открыт Центр боевых единоборств Виталий Моторин





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«Чемпионы рождаются всегда где-то в провинции, где-то в поселках, небольших городках, так что это здорово», - считает чемпион Европы, чемпион мира, чемпион Олимпийских игр по боксу Александр Поветкин.



Заниматься в клубе «Витязь» будут юные борцы со всего Суворовского района. Новый зал и вправду не стыдно показать чемпионам самого высокого ранга, а вот медали и кубки, к которым подвели почетных гостей праздника, завоеваны местными ребятами, скорее, не благодаря, а вопреки условиям зала старого.



До 2008 года это вообще была обычная общеобразовательная школа. Под Центр борьбы её тогда приспособили. И вот спустя 10 лет Центр получил всё необходимое оснащение.



В этом небольшом спортзале, где собраны самые современные тренажеры, ребята смогут подтянуть силовую подготовку, доступны нагрузки сразу на все группы мышц, но самое главное в этой спортшколе то, что занятия будут проходить на бюджетной основе.

Чтобы сделать ремонт в спортшколе, потребовались немалые средства. Спонсорам выступила компания «Щёкиноазот», реализующая в регионе масштабную программу добрых дел, в том числе в сфере развития спорта. «Наши дети должны расти в нормальных, достойных условиях, и материальное благосостояние не должно разделять наших детей», - считает президент компании Борис Сокол.



Бойцы спецподразделений, чемпионы или герои России: 150 ребят, которые уже начали здесь заниматься, могут выбрать себе не только вид борьбы но и мечту - кем стать, когда вырастут. И если судить по количеству автографов, большинство из них мечтают стать Александром Поветкиным.





Ступеньки суворовского Центра единоборств в момент общей фотографии вместили куда больше чемпионов, чем видели иные пьедесталы, и уже тогда было понятно - официальное фото в этот день далеко не последнее. Александр Поветкин не без труда нашел время, чтобы в промежутках между многочисленными селфи поговорить с нами о новом зале.«Чемпионы рождаются всегда где-то в провинции, где-то в поселках, небольших городках, так что это здорово», - считает чемпион Европы, чемпион мира, чемпион Олимпийских игр по боксу Александр Поветкин.Заниматься в клубе «Витязь» будут юные борцы со всего Суворовского района. Новый зал и вправду не стыдно показать чемпионам самого высокого ранга, а вот медали и кубки, к которым подвели почетных гостей праздника, завоеваны местными ребятами, скорее, не благодаря, а вопреки условиям зала старого.До 2008 года это вообще была обычная общеобразовательная школа. Под Центр борьбы её тогда приспособили. И вот спустя 10 лет Центр получил всё необходимое оснащение.В этом небольшом спортзале, где собраны самые современные тренажеры, ребята смогут подтянуть силовую подготовку, доступны нагрузки сразу на все группы мышц, но самое главное в этой спортшколе то, что занятия будут проходить на бюджетной основе.Чтобы сделать ремонт в спортшколе, потребовались немалые средства. Спонсорам выступила компания «Щёкиноазот», реализующая в регионе масштабную программу добрых дел, в том числе в сфере развития спорта. «Наши дети должны расти в нормальных, достойных условиях, и материальное благосостояние не должно разделять наших детей», - считает президент компании Борис Сокол.Бойцы спецподразделений, чемпионы или герои России: 150 ребят, которые уже начали здесь заниматься, могут выбрать себе не только вид борьбы но и мечту - кем стать, когда вырастут. И если судить по количеству автографов, большинство из них мечтают стать Александром Поветкиным.





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