НОВОСТИ | Общество







24.10.2018 09:59 В Туле проверили печально известный передвижной зоопарк «Ноев ковчег» Алина Фурсенко





| фото |



- А чего он такой спокойный?

- Он спал только что.



В его опочивальню нас пустили только вместе с прокурором и ветеринаром. Узкий коридор, шириной меньше метра, присыпанный опилками – это и есть «вольер», который львенок делит с маленькой собачкой. «Здесь получается три квадратных метра. Для такого размера, я думаю, достаточно», - рассказывает работник зоопарка.



Этот вагончик - так называемый зоотеррариум, вход по прайсу – 100 рублей. Однако прокуратуре и ветнадзору директор зоопарка утверждает, что эта зона осмотра пока закрыта. Накануне же в кассе билет купить предлагали.



Причина такой неуверенностидиректора довольно простая. И это не только узкие клетки и кошачий корм в мисках у ежа и хорька, но и вполне очевидное несоответствие подсчета животных по головам, и документов.



Ламу о проверке видимо не предупредили. Да и сами готовились спустя рукава. Из документации на закупку корма предъявить попытались смятые чеки из ближайшего супермаркета и накладную с рынка.



Здоровье животных надзорные органы проверять не обязаны, они ограничиваются отметками о прививках, ветпаспортами и иными бумагами.



Как сообщила старший государственный ветеринарный инспектор Комитета ветеринарии по Тульской области Евгения Лысова, «ветеринарным законодательством нормы содержания животных не регламентируются, животные должны быть здоровы, владельцы должны обеспечивать их безопасными кормами».



А вот городская ветстанция по борьбе с болезнями животных должна была подготовить вердикт по каждому зверю отдельно, прежде чем разрешить размещение на территории Тулы.



По словам помощника прокурора Привокзального района Тулы Кирилла Секачёва, о санкциях для зоопарка «пока рано говорить, потому что окончательные нарушения будут даны только за подписью председателя комитета по ветеринарии».



Санкции к «Ноеву ковчегу» уже предъявляли. Это июньские кадры из Рязани: жара, те же узнаваемые пони и верблюд просто лежат на земле без движения. Местная прокуратура тогда ограничилась штрафом в 3000 рублей. Ответственность серьезнее, чем просто административка, не предусматривает российское законодательство, в котором на этот счет пустота.



Остановка общественного транспорта «Декоративные культуры», через 50 сантиметров – первый вагончик. Дойти сюда можно только по узкой тропинке.



Земля эта, согласно градостроительной карте, не частная, а находится в собственности публично-правовых образований, но ни в министерство имущественных и земельных отношений, ни в городскую администрацию зоопарк не обращался.



Тем временем, в известных тульских пабликах вовсю публикуют пасущегося на Зеленстрое верблюда и гадают, не тот ли это копытный, что еще в июле бегал по трассе в Новомосковске. Кстати, прежде чем приехать в Тулу, «Ноев ковчег» делал остановку как раз там.



Просто и бесцеремонно, взгромоздив на руки, за 150 рублей работник зоопарка выдает посетителям для фото царя зверей - двухмесячного Графа. Съемка с телефона здесь разрешена, 100 рублей. Львёнок сонный.- А чего он такой спокойный?- Он спал только что.В его опочивальню нас пустили только вместе с прокурором и ветеринаром. Узкий коридор, шириной меньше метра, присыпанный опилками – это и есть «вольер», который львенок делит с маленькой собачкой. «Здесь получается три квадратных метра. Для такого размера, я думаю, достаточно», - рассказывает работник зоопарка.Этот вагончик - так называемый зоотеррариум, вход по прайсу – 100 рублей. Однако прокуратуре и ветнадзору директор зоопарка утверждает, что эта зона осмотра пока закрыта. Накануне же в кассе билет купить предлагали.Причина такой неуверенностидиректора довольно простая. И это не только узкие клетки и кошачий корм в мисках у ежа и хорька, но и вполне очевидное несоответствие подсчета животных по головам, и документов.Ламу о проверке видимо не предупредили. Да и сами готовились спустя рукава. Из документации на закупку корма предъявить попытались смятые чеки из ближайшего супермаркета и накладную с рынка.Здоровье животных надзорные органы проверять не обязаны, они ограничиваются отметками о прививках, ветпаспортами и иными бумагами.Как сообщила старший государственный ветеринарный инспектор Комитета ветеринарии по Тульской области Евгения Лысова, «ветеринарным законодательством нормы содержания животных не регламентируются, животные должны быть здоровы, владельцы должны обеспечивать их безопасными кормами».А вот городская ветстанция по борьбе с болезнями животных должна была подготовить вердикт по каждому зверю отдельно, прежде чем разрешить размещение на территории Тулы.По словам помощника прокурора Привокзального района Тулы Кирилла Секачёва, о санкциях для зоопарка «пока рано говорить, потому что окончательные нарушения будут даны только за подписью председателя комитета по ветеринарии».Санкции к «Ноеву ковчегу» уже предъявляли. Это июньские кадры из Рязани: жара, те же узнаваемые пони и верблюд просто лежат на земле без движения. Местная прокуратура тогда ограничилась штрафом в 3000 рублей. Ответственность серьезнее, чем просто административка, не предусматривает российское законодательство, в котором на этот счет пустота.Остановка общественного транспорта «Декоративные культуры», через 50 сантиметров – первый вагончик. Дойти сюда можно только по узкой тропинке.Земля эта, согласно градостроительной карте, не частная, а находится в собственности публично-правовых образований, но ни в министерство имущественных и земельных отношений, ни в городскую администрацию зоопарк не обращался.Тем временем, в известных тульских пабликах вовсю публикуют пасущегося на Зеленстрое верблюда и гадают, не тот ли это копытный, что еще в июле бегал по трассе в Новомосковске. Кстати, прежде чем приехать в Тулу, «Ноев ковчег» делал остановку как раз там.





Читать @gtrktula

















