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23.10.2018 19:10 «Свинцовый рассвет» презентовали в областной столице "Вести-Тула"





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Автор ушёл из жизни четыре года назад, но оставил своё литературное обращение к молодым. Им завещана земля, которую с большим трудом отстояли их доблестные предки. «В книге четкий призыв – любите свою Родину. – Говорит вдова Шепелева Валентина Шепелева. – Если этому следовать, то нашу страну некому не победить».



Книга учит любить родину, и повествует о сложной и опасной работе чекистов - героев войны. Роман был выпущен в издательстве и по инициативе Тульского Госуниверситета.



Перед студентами сегодня выступил и ветеран ФСБ генерал-майор Владимир Лебедев, который подчеркнул важность бережного отношения к истории, и необходимость её глубокого изучения. Как отметил Лебедев, «…знание истории делает человека гражданином, а значит патриотом. Не зная истории, не знаешь, что защищать и стоит ли это делать».

Разговор с молодежью о патриотизме, на примере книги человека, профессиональная жизнь которого была неразрывно связано с этим понятием. Сегодня в стенах Тульского государственного университета прошел круглый стол и презентация романа ветерана органов госбезопасности Михаила Шепелева «Свинцовый рассвет».Автор ушёл из жизни четыре года назад, но оставил своё литературное обращение к молодым. Им завещана земля, которую с большим трудом отстояли их доблестные предки. «В книге четкий призыв – любите свою Родину. – Говорит вдова Шепелева Валентина Шепелева. – Если этому следовать, то нашу страну некому не победить».Книга учит любить родину, и повествует о сложной и опасной работе чекистов - героев войны. Роман был выпущен в издательстве и по инициативе Тульского Госуниверситета.Перед студентами сегодня выступил и ветеран ФСБ генерал-майор Владимир Лебедев, который подчеркнул важность бережного отношения к истории, и необходимость её глубокого изучения. Как отметил Лебедев, «…знание истории делает человека гражданином, а значит патриотом. Не зная истории, не знаешь, что защищать и стоит ли это делать».



